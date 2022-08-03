Канберра, 3 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Сегодня, 3 августа, премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз объявил о полномасштабной стратегической проверке состояния Сил обороны страны. Об этом сообщил телеканал NineNews.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Говоря о незапланированной проверке боеготовности, Альбаниз отметил, что она направлена на обеспечение «хороших возможностей для решения проблем безопасности Австралии в течение следующего десятилетия».

«Эта проверка подготовит Австралию к эффективному реагированию на меняющуюся региональную и глобальную стратегическую обстановку и обеспечит соответствие оборонных возможностей и структуры поставленным целям, их доступность и максимальную отдачу от потраченных средств», — сказал премьер-министр страны.

Альбаниз объявил, что ход проверки боеспособности армии возглавят отставной главный маршал авиации Ангус Хьюстон и бывший министр обороны Стивен Смит.