Москва, 3 августа 2022, 13:33 — REGNUM Раскрыты имена артистов, которые могут заменить скончавшегося певца Александра Градского в телепередаче «Голос». Об этом 3 августа сообщило издание «Российская газета» со ссылкой на продюсера Дмитрия Ашурова.
По словам продюсера, одним из кандидатов на место певца является Александр Маршал. Также в число претендентов входит Дина Гарипова, которая стала победительницей первого сезона «Голоса», представляя команду Градского.
Ранее стало известно о том, что Первый канал вернёт в телеэфир «Голос». Премьера новых выпусков проекта может состояться осенью 2022 года.
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