Москва, 3 августа, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Раскрыты имена артистов, которые могут заменить скончавшегося певца Александра Градского в телепередаче «Голос». Об этом 3 августа сообщило издание «Российская газета» со ссылкой на продюсера Дмитрия Ашурова.

Кадр из интервью для проекта «Вместе» Дина Гарипова

По словам продюсера, одним из кандидатов на место певца является Александр Маршал. Также в число претендентов входит Дина Гарипова, которая стала победительницей первого сезона «Голоса», представляя команду Градского.

Ранее стало известно о том, что Первый канал вернёт в телеэфир «Голос». Премьера новых выпусков проекта может состояться осенью 2022 года.