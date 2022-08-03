Москва, , 12:04 — REGNUM В настоящее время рынок природного газа в Австралии продолжает оставаться профицитным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявила доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества института управления и регионального развития РАНХиГС Тамара Сафонова. Так она прокомментировала прогнозы о том, что из-за дефицита газа Австралия может сократить его экспортные поставки на внешние рынки.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рынок природного газа в Австралии является профицитным, — сказала Сафонова. — Австралия занимает лидирующую позицию в мире по экспорту сжиженного природного газа, она входит в первую тройку стран — экспортёров СПГ вместе с Катаром и США. В связи с этим речь идёт не о дефиците газа в Австралии, а о сокращении экспорта на внешние рынки. Соответственно, из-за этого появится дополнительная ниша на мировом рынке для увеличения экспансии других стран».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что дефицит газа в Австралии может образоваться из-за высоких мировых рыночных цен на газ.

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