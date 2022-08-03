В Саратовской области госпитализировали за сутки восемь ковид-пациентов
Саратов, 3 августа, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 3 августа зарегистрировано 257 039 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболели 94 человека, накануне выявили 93 инфицированных. Обновленные данные приводит общероссийский оперативный штаб.
Выздоровели за время пандемии 250 353 пациента, за сутки — 73 человека.
В больницы 2 августа доставили восемь ковид-пациентов. Всего на стационарном лечении находятся 57 человек, на амбулаторном — 628.
От последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 6001 человек, за сутки умерших нет.
ИА REGNUM напоминает, 2 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень заболеваемости COVID-19 в России за последнюю неделю увеличился на 67,6%.
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