Саратов, 3 августа, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 3 августа зарегистрировано 257 039 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболели 94 человека, накануне выявили 93 инфицированных. Обновленные данные приводит общероссийский оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Выздоровели за время пандемии 250 353 пациента, за сутки — 73 человека.

В больницы 2 августа доставили восемь ковид-пациентов. Всего на стационарном лечении находятся 57 человек, на амбулаторном — 628.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 6001 человек, за сутки умерших нет.

ИА REGNUM напоминает, 2 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень заболеваемости COVID-19 в России за последнюю неделю увеличился на 67,6%.

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