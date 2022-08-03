Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM В летнем оздоровительном лагере Ленинградской области завершилась первая смена для детей из подшефного города Донецкой народной республики (ДНР) Енакиево. Об этом сообщил 3 августа заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. На очереди вторая смена.

Летний лагерь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ленобласти, которые взяли шефство над Енакиево, организуют летний отдых детям на территории региона. В июле в область прибыло сто детей и 16 сопровождающих взрослых, которые разместились в детском оздоровительном лагере в Бокситогорском районе.

По словам Емельянова, область готовится принять еще одну группу ― уже в пятницу, 5 августа, приедут сто ребят из Енакиево для отдыха и оздоровления.

«Площадки, которые их примут, уже готовы, все организационные вопросы решены. Половина детей отдохнет в Гатчинском районе, вторая ― в Кингисеппском. Как и для первой группы, готовим для ребят обширную экскурсионную программу, чтобы познакомить их с культурой и историей нашего региона», ― заметил чиновник уточнив, что сейчас также рассматривается возможность оздоровления детей в осенний период.

Как рассказали в комитете общего и профессионального образования, три недели для ребят из первой группы были очень насыщенными. Дети приняли участие в мастер-классах в Кванториуме, насладились концертом, подготовленным детьми из Ленобласти, посетили музей «Прорыв блокады Ленинграда», послушали шедевры оперной музыки с участием лауреатов международных конкурсов и многое другое. Также для детей была организована двухдневная экскурсия по достопримечательным местам Санкт-Петербурга и Кронштадта.

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