Санкт-Петербург, 3 августа, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В летнем оздоровительном лагере Ленинградской области завершилась первая смена для детей из подшефного города Донецкой народной республики (ДНР) Енакиево. Об этом сообщил 3 августа заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. На очереди вторая смена.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Летний лагерь

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ленобласти, которые взяли шефство над Енакиево, организуют летний отдых детям на территории региона. В июле в область прибыло сто детей и 16 сопровождающих взрослых, которые разместились в детском оздоровительном лагере в Бокситогорском районе.

По словам Емельянова, область готовится принять еще одну группу ― уже в пятницу, 5 августа, приедут сто ребят из Енакиево для отдыха и оздоровления.

«Площадки, которые их примут, уже готовы, все организационные вопросы решены. Половина детей отдохнет в Гатчинском районе, вторая ― в Кингисеппском. Как и для первой группы, готовим для ребят обширную экскурсионную программу, чтобы познакомить их с культурой и историей нашего региона», ― заметил чиновник уточнив, что сейчас также рассматривается возможность оздоровления детей в осенний период.

Как рассказали в комитете общего и профессионального образования, три недели для ребят из первой группы были очень насыщенными. Дети приняли участие в мастер-классах в Кванториуме, насладились концертом, подготовленным детьми из Ленобласти, посетили музей «Прорыв блокады Ленинграда», послушали шедевры оперной музыки с участием лауреатов международных конкурсов и многое другое. Также для детей была организована двухдневная экскурсия по достопримечательным местам Санкт-Петербурга и Кронштадта.