Таллин, 3 августа, 2022, 12:02 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

Ежегодный Европейский отчет о платежеспособности предприятий Евросоюза свидетельствует, что половина эстонских предприятий не улучшила свою способность справляться с возможным крупным кризисом в будущем. Об этом говорится в отчете социологической фирмы Intrum, которая провела опрос 11 000 компаний в 29 странах континента.

Подчеркивается, что почти две трети (63%) Эстонии предприятий считают, что сейчас их положение хуже, чем до пандемии. В целом по Европе этот показатель ниже — едва достигает 50%.

По словам Илвы Валейки, управляющего директора Intrum Baltics, «прибыль после пандемии остается вялой. Недвижимость, гостиничный бизнес и строительство больше всего пострадали в Европе».

В Эстонии особенно сильно пострадал сектор гостинично-ресторанного бизнеса, так как ни один из опрошенных респондентов из этого сектора не признал, что прибыль увеличилась после вспышки коронавируса.

Высокая инфляция плохо сказывается на росте прибыли, персонале и денежном потоке. Два из каждых трех (67%) эстонских предприятий признают, что им не хватает собственного опыта в управлении инфляционным давлением в своей деятельности. Для большинства (54%) эстонских компаний увеличивающийся разрыв между условиями оплаты и продолжительностью оплаты представляет собой риск для роста: этот показатель выше, чем в среднем по Европе (50%), и значительно больше, чем в Латвии (36%) или Литве (49%).

Хотя есть и положительная сторона: 66% респондентов в Эстонии согласны с утверждением, что Covid-19 побудил их компанию лучше управлять рисками просроченных платежей. В 2021 году такого предположения придерживались 58% респондентов в Эстонии.