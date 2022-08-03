Канберра, 3 августа 2022, 12:05 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз считает, что оппозиция «одержима ядерными реакторами», но игнорирует «самый большой ядерный реактор из всех», которым, по его словам, является солнце. Об этом он заявил на пресс-конференции в Канберре 3 августа, передает Nine News.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз
Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз
Ted86

«Они застряли в прошлом, они застыли во времени, в то время как мир вокруг них становится все теплее и теплее», — сказал премьер-министр страны.

«Во вторник лидер оппозиции Питер Даттон заявил, что «Коалиция» будет настаивать на дебатах о переходе на ядерную энергию после того, как решила проголосовать против правительственного законопроекта об изменении климата», добавил Альбаниз.

Ранее лидер оппозиции Питер Даттон отметил, что ядерная энергия может способствовать энергетической безопасности Австралии и снизить растущие цены на электроэнергию.

«Мы не будем заложниками такого поведения, и мы будем продолжать продвигать свою повестку», остался непреклонным Альбаниз.

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