Канберра, , 12:05 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз считает, что оппозиция «одержима ядерными реакторами», но игнорирует «самый большой ядерный реактор из всех», которым, по его словам, является солнце. Об этом он заявил на пресс-конференции в Канберре 3 августа, передает Nine News.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Ted86

«Они застряли в прошлом, они застыли во времени, в то время как мир вокруг них становится все теплее и теплее», — сказал премьер-министр страны.

«Во вторник лидер оппозиции Питер Даттон заявил, что «Коалиция» будет настаивать на дебатах о переходе на ядерную энергию после того, как решила проголосовать против правительственного законопроекта об изменении климата», — добавил Альбаниз.

Ранее лидер оппозиции Питер Даттон отметил, что ядерная энергия может способствовать энергетической безопасности Австралии и снизить растущие цены на электроэнергию.

«Мы не будем заложниками такого поведения, и мы будем продолжать продвигать свою повестку», — остался непреклонным Альбаниз.

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