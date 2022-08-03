Вашингтон, 3 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав ее сумасшедшей. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Почему сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване. Всегда создает проблемы», — написал Трамп.

По его словам, всё, за что берется Пелоси, заканчивается плохо, в том числе две провалившихся попытки его импичмента.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приехала в парламент Тайваня, где проведёт встречу с заместителем спикера тайваньского законодательного органа Цаем Цичаном и переговоры с представителями различных партий.

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