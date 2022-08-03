Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявили 1781 случай заражения коронавирусом, что на 146 случаев больше, чем сутками ранее. Об этом 3 августа сообщили в федеральном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В Петербурге вновь продолжился рост числа новых заболеваний ковидом. Вместе с тем город сохраняет второе место по этому показателю среди регионов России, уступая лишь Москве на 3939 случаев.

От COVID-19, как основной причины, скончались за сутки шесть человек. Это на одного пациента меньше, чем за предыдущие сутки.

Число переболевших ковидом за сутки пополнили 1183 человека, что на 212 больных больше, чем за прошлые сутки.

Напомним, что с момента обнаружения первого случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксировали 1 558 889 таких случаев. Жертвами вируса стали 34 355 человек, а излечились от него 1 512 156 пациентов.

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