Москва, 3 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В середине сентября 2022 года Минобрнауки РФ опубликует свои наработки по обновлённой системе образования в стране. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» заявил глава ведомства Валерий Фальков.

Официальное интернет-представительство президента России Валерий Фальков

«Мы создали из представителей высшей школы и пригласили лучших представителей наших университетов, ректоров, проректоров, тех, кто непосредственно занимается заведующих кафедрами, организовано несколько рабочих групп по самым разным направлениям — от определения целей и принципов новой национальной системы высшего образования до академической мобильности, проработки вопросов академической мобильности, как внутрироссийской, так и зарубежной. Сюда же относятся соотношения разного рода уровня образования. <…> У нас традиционно старт работы палат парламента — это сентябрь месяц, мы рассчитываем, что в середине сентября мы обнародуем собственно свои наработки», — сказал Фальков.

По его словам, предложения будут внесены на рассмотрение депутатов Госдумы РФ.