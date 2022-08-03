Канберра, 3 августа 2022, 12:09 — REGNUM Небольшая минутка возмущения возникла в Палате представителей Австралии 3 августа из-за того, что выступавший перед коллегами депутат не надел галстук. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Заседание парламента Австралии
Заседание парламента Австралии

Депутат от Национальной партии Австралии Пэт Конахан попытался сделать замечание Максу Чендлера-Мазеру от «Зеленых», который решил задать вопрос.

«Господин Спикер, я обращаю ваше внимание на то, в каком манере одет депутат от округа Гриффит», — вдруг сказал Конахан.

Среди членов палаты разразился рев возражений на замечание Конахана, поскольку депутат поднял тему, которая никак не имела отношение к дискуссии.

Спикер призвал депутатов к порядку, после чего выступление Чендлера-Мазера продолжилось.