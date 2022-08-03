Канберра, 3 августа, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Небольшая минутка возмущения возникла в Палате представителей Австралии 3 августа из-за того, что выступавший перед коллегами депутат не надел галстук. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Заседание парламента Австралии

Депутат от Национальной партии Австралии Пэт Конахан попытался сделать замечание Максу Чендлера-Мазеру от «Зеленых», который решил задать вопрос.

«Господин Спикер, я обращаю ваше внимание на то, в каком манере одет депутат от округа Гриффит», — вдруг сказал Конахан.

Среди членов палаты разразился рев возражений на замечание Конахана, поскольку депутат поднял тему, которая никак не имела отношение к дискуссии.

Спикер призвал депутатов к порядку, после чего выступление Чендлера-Мазера продолжилось.