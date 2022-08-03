Канберра, , 12:19 — REGNUM Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг отправится в Камбоджу, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел стран Восточной Азии и региональном форуме. Об этом 3 августа сообщил телеканал Nine News со ссылкой на официальное заявление Вонг.

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В заявлении министра говорится, что она сосредоточит свою работу на всеобъемлющем стратегическом партнерстве между различными странами АСЕАН и их общих интересах, которые включают «борьбу с изменением климата, укрепление безопасности в области здравоохранения и продвижение взглядов АСЕАН на Индо-Тихоокеанский регион».

Вонг сказала, что она изложит «видение» Австралии в отношении региона, а также кризиса в Мьянме, где в прошлом месяце были казнены четыре противника правящей в стране военной хунты.

Визит Вонг в Камбоджу также будет приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений Австралии с этой страной.