Якутск, 3 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В акватории реки Лена под Якутском обнаружен разлив нефтепродуктов. Нефтяное пятно локализовано, сообщил телеграм-канал Службы спасения республики.

Разлив нефтепродуктов в Усть-Луге

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Нефтепродукты сейчас пытаются абсорбировать. Чтобы не допустить распространения нефтяной плёнки, на месте розлива установили боновые заграждения и распылили сорбент, который поможет собрать топливо с поверхности воды.

Загрязнение было обнаружено возле катера. Судно старое и частично затонуло.

«Розлив нефтепродуктов локализован. Сбор зоны загрязнения будет произведен после завершения процесса абсорбции», — отметили в службе спасения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня была обнаружена утечка нефтепродуктов из гружённого парома, следовавшего по реке Алдан. Судно получило механическое повреждение.