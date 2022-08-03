Тбилиси, 3 августа, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Экономика Грузии в значительной степени зависит от туризма. Об этом 3 августа заявил журналистам мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

Его попросили прокомментировать требование партии «Лело» ввести визы для граждан России и Белоруссии. Градоначальник отметил, что рост экономики страны, который наблюдается в последнее время, в значительной мере обусловлен притоком иностранных туристов.

«Разумеется, власти сделают всё для того, чтобы содействовать этому направлению, поскольку это напрямую связано с экономическим развитием, созданием новых рабочих мест, занятостью людей и т.д.», — сказал Каладзе.

Стоит отметить, что поток граждан России, приезжающих в Грузию вырос после начала спецоперации по денацификации Украины. Это привело к росту цен на недвижимость в Тбилиси и других грузинских городах. При этом председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что ряд грузинских СМИ на порядок преувеличивают количество граждан РФ, приехавших в страну.