Багдад, , 12:11 — REGNUM Партия «Садристское движение» призвало своих сторонников освободить здание иракского парламента в течение 72 часов. Об этом 3 августа сообщает Shafaq.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, к прекращению «оккупации здания» призвал один из лидеров движения — Мохаммед Салих аль-Ираки.

Лидер «Садристского движения» подчеркнул, что освобождение здания парламента необходимо для организации диалога с правительством страны. При этом аль-Ираки призвал демонстрантов перенести забастовку на улицы Багдада, в том числе — в районы, прилегающие к правительственным резиденциям.

«Жизнеспособность сидячей забастовки очень важна для достижения ваших требований», — цитируют журналисты заявление Аль-Ираки.