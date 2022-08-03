Москва, , 11:58 — REGNUM В России состоялось импортозамещение американских вакцин для младенцев — в том числе по таким заболеваниям, как менингит, пневмония, сепсис. Об этом 3 августа заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Вероника Скворцова Kremlin.ru

«В течение последних двух лет мы создали и полностью овладели технологией создания этих вакцин и производства их. В настоящее время одна из трёх вакцин завершает вторую фазу клинических исследований и две другие полностью готовы к проведению регламентированных исследований», — заявила Скворцова.

«Важно, что эти вакцины не только безопасные, они адресные, работают с теми штаммами, которые характеризуют Россию, а не другие страны. Кроме того, они дают большой экономический эффект, сокращая практически от 10% до 60% стоимость этих препаратов», — подчеркнула она.