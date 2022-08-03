Перт, Австралия, 3 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Четыре штата Австралии готовятся сейчас ко встрече с самым мощным холодным фронтом, обрушившемся на страну этим летом. Порывы ветра со скоростью до 100 км/ч угрожают домам в южной части страны после того, как в начале этой недели жители Перта ощутили на себе первые последствия разгула стихии. Об этом 3 августа сообщил телеканал Nine News.

St. Johann Карта Австралии с подписями штатов

Столица Западной Австралии уже пострадала от сильного ветра и дождя: в ночь на 3 августа из-за непогоды были повреждены некоторые домовладения, а из-за отключения электроэнергии в аэропорту Перта сотни людей были застигнуты врасплох на взлетной полосе и в терминалах.

Ожидается, что в течение 3 августа удар на себя примут Южная Австралия, Виктория и Новый Южный Уэльс.

В некоторых районах штата Виктория порывы ветра уже превысили более 110 км/ч, а местные спасатели предупреждают, что скорость ветра может и вовсе достичь 130 км/ч.