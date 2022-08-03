Ростов-на-Дону, , 11:57 — REGNUM Появились кадры с места тушения пожара на судостроительном заводе в Ростовской области. Борьба с огнём продолжается, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 3 августа.

В Ростовской области тушат пожар на буксире ГУ МЧС России по Ростовской области

Напомним, что об инциденте в Аксае стало известно примерно в 10:40 мск. Площадь пожара на буксире типа ОТ-1506 составляет 80 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работают 27 сотрудников МЧС России и 10 единиц техники.

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