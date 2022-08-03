Вильнюс, 3 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Практика вытеснения в Белоруссию пытающихся проникнуть в Литву с территории этой страны нелегальных мигрантов из Азии и Африки, которая в настоящее время реализуется на основе приказа главы МИД Литвы, должна быть закреплена на законодательном уровне. Об этом 3 августа в эфире национального радио LRT заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

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«Мы считаем, что данный механизм борьбы с нелегальной миграцией, который эффективно действует и сейчас, должен быть закреплён законодательно», — подчеркнула она.

По её словам, которые приводит ТАСС, необходимо установить критерии условий, при возникновении которых запускается механизм вытеснения, например, «введение режима экстремальной ситуации, чрезвычайного или военного положения».

Глава внешнеполитического ведомства добавила, что МИД в настоящее время завершает работу над соответствующим законопроектом и осенью передаст его в Сейм.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Службы охраны госграницы Литвы, всего с начала года белорусско-литовскую границу пытались пересечь 2567 нелегальных мигрантов. При этом рекордное число мигрантов с территории Белоруссии не было допущено в Литву за сутки 19 июля. Нелегально перейти границу попытался 81 человек. До этого максимум был отмечен по итогам последнего дня марта, когда перейти границу попытались 68 человек.