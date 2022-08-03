Донецк, , 11:56 — REGNUM Петровский район Донецка снова был обстрелян из артиллерии киевскими боевиками. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что новый обстрел Петровского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:44 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 14 снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бой спецназовцев Росгвардии с украинской диверсионно-разведывательной группой на территории ЛНР завершился уничтожением диверсантов.