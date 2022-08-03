Пекин, , 11:56 — REGNUM Германия должна соблюдать приверженность «принципу одного Китая» и проявлять осторожность в словах о Тайване. Об этом 3 августа заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге.

Хуа Чуньин Fmprc.gov.cn

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, находясь с визитом в Нью-Йорке, обещала поддержку Тайваню в случае нападения Китая.

«Мы ясно выражаем несогласие с этими ошибочными замечаниями министра иностранных дел Бербок в отношении Китая», — сказала Хуа Чуньин.

Она выразила надежду, что немецкая сторона сможет объективно и верно понять тайваньский вопрос, на практике соблюдать приверженность «принципу одного Китая» и проявлять осторожность в словах и делах в отношении Тайваня.

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