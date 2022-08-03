Канберра, , 11:57 — REGNUM Выплаты по ипотечным кредитам выросли в цене для заемщиков банка Macquarie, первого банка Австралии, объявившего о повышении процентных ставок после решения Резервного банка от 2 августа. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

После решения Резервного банка Австралии повысить ключевую ставку четвертый месяц подряд, Macquarie потребовалось всего три часа, чтобы объявить о том, что начиная с 12 августа, плавающие ставки по кредитам вырастут на 0,5%.

Однако журналисты отмечают, что Macquarie является банком средней руки, пусть и первым, который поднял ставки вслед за регулятором. В настоящее время все внимание приковано к большой четверке национальных банков (ANZ, CBA, NAB и Westpac). Ожидается, что они тоже поднимут ставки.

Напомним, что сейчас ключевая ставка в Австралии составляет 1,85%. Долгое время она находилась на уровне 0,1%.

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