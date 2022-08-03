Мадрид, 3 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Генеральный совет фармацевтических ассоциаций Испании предупредил, что около 700 лекарств могут усугубить последствия жары для здоровья, способствуя обезвоживанию, влияя на работу почек или снижая потоотделение. Об этом пишет агентство EFE.

LuidmilaKot Жара

Отмечается, что в условиях жары следует внимательно относиться к условиям использования лекарств.

Жара в Испании держится с начала лета. Согласно прогнозам синоптиков, она останется в стране на ближайшую неделю.