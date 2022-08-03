Канберра, , 11:56 — REGNUM Исследователи обнаружили самую глубокую из известных пещер в Австралии. Об этом 3 августа сообщил телеканалNineNews.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так, 30 июля группа исследователей обнаружила пещеру глубиной 401 метр, которую они назвали «Штамм Дельта».

Находка располагается на острове Тасмания в области Джун-Флорентия. Глубина чуть больше, чем у пещеры Ниггли, которая примерно на четыре метра меньше.

Отмечается, что открытие не было сделано случайно. Оно произошло благодаря спуску, который длился 14 часов, а подготовка к нему заняла много месяцев.

Австралийские журналисты отмечают, что самая глубокая известная пещера, расположенная в Грузии, уходит в землю более чем на 2,2 километра.