Геленджик, Краснодарский край, 3 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Дополнительные автобусные рейсы из Москвы в Геленджик и обратно запустят в августе, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Обслуживать межрегиональные рейсы будет ГУП «Мосгортранс».

Gelendzhik.org Набережная Геленджика

Так, 5 и 12 августа дополнительные рейсы из Москвы в Геленджик отправятся от международного автовокзала «Саларьево», в обратную сторону автобусы отправятся 6 и 13 августа от автовокзала Геленджика. Время в пути в одну сторону составит 24 часа. Билеты можно приобрести в кассах автовокзалов в Москве и в Геленджике, в также через приложение «Метро Москвы».

Как сообщало ИА REGNUM, Геленджик входит в число городов, с которыми временно прекращено авиационное сообщение с 24 февраля — сегодня, 3 августа, Росавиация продлила ограничение до 11 августа.