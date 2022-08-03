Брянск, 3 августа, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Проникающее ножевое ранение живота получил 30-летний мужчина возле одного из кафе в Стародубе Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе регионального УМВД. Подозреваемого в причинении травмы задержали в Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Конфликт между двумя мужчинами произошёл в ночь на 28 мая. Оперативники установили, что удар потерпевшему нанёс 52-летний местный житель, ранее не имевший проблем с законом. Спасаясь от ответственности, злоумышленник покинул пределы Брянской области, полицейские задержали его в Подмосковье.

Подозреваемый заключён под стражу.