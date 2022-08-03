Москва, , 11:53 — REGNUM Заявили, что никогда не отдыхали за границей 69% жителей России. Лишь 2% ездили за рубеж менее года назад, около трёх лет назад — 6%. Такие результаты опроса представил Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Путешествие

Никогда не выезжали на отдых за пределы своего региона 30% опрошенных. Посещали другие регионы России менее года назад 20%, около трёх лет назад — 8%, более 10 лет назад — 17%

Среди тех граждан, которые выезжали на отдых в другие регионы России, чаще всего ездили в Сочи и курорты Краснодарского края (33%), в Москву, Санкт-Петербург и Крым — по 19%, в города Поволжья — 14%.

Опрос проведён 12–24 июля 2022 года в 104 населённых пунктах. Опрошены 1500 граждан РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

ИА REGNUM сообщало, пляжный отдых на отечественных или зарубежных курортах является идеальным вариантом отпуска.

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