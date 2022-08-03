Сидней, Австралия, , 11:55 — REGNUM Супружеская пара из Нового Южного Уэльса (штат на юго-востоке Австралии) утверждает, что они больше не «австралийцы, пытающиеся связать концы с концами», потому что недавно им улыбнулась удача и они сорвали лотерейный куш в 20 миллионов австралийских долларов (14 млн долларов США). Об этом 3 августа сообщил телеканал Nine News.

Лотерея Fishki.net

«Я просто в слезах, слушайте. Каждый раз, когда я думаю, что теперь все будет хорошо, глаза сами слезятся», — сказал мужчина журналистам.

Теперь супруги собираются досрочно выйти на пенсию. Они шутят, что могут даже не возвращаться в офис, чтобы подать заявление о своем добровольном увольнении.

Мужчина рассказал, как он решил случайно зайти в лотерейный магазин, где сотрудник сказал, что ему лучше присесть, поскольку тот стал мультимиллионером.

Журналисты пишут, что шанс сорвать джекпот составлял 1 к 62 891 499.