Жиздра, Калужская область, 3 августа 2022, 12:11 — REGNUM Прокуратура Жиздринского района в суде поддержит ходатайство о заключении под стражу 28-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве многодетной матери, сообщили 3 августа корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.
Предварительно установлено, что вечером 2 августа 28-летний местный житель в ходе ссоры на бытовой почве в присутствии несовершеннолетнего ребенка нанёс несколько ножевых ранений 36-летней женщине, после чего принял меры к уничтожению следов преступления и скрылся. От полученных ранений женщина скончалась.
Подозреваемый в убийстве задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Читайте ранее в этом сюжете: Житель калужской Жиздры обвиняется в убийстве бывшей жены из ревности