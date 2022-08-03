Жиздра, Калужская область, , 12:11 — REGNUM Прокуратура Жиздринского района в суде поддержит ходатайство о заключении под стражу 28-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве многодетной матери, сообщили 3 августа корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Пресс-служба прокуратуры Калужской области

Предварительно установлено, что вечером 2 августа 28-летний местный житель в ходе ссоры на бытовой почве в присутствии несовершеннолетнего ребенка нанёс несколько ножевых ранений 36-летней женщине, после чего принял меры к уничтожению следов преступления и скрылся. От полученных ранений женщина скончалась.

Подозреваемый в убийстве задержан и помещен в изолятор временного содержания.

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