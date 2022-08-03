Москва, 3 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» в первом полугодии 2022 года поручительства Корпорации МСП помогли предпринимательству привлечь рекордную сумму кредитных средств. За полгода она превысила 210 млрд рублей (рост в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года). Более чем в 7 раз — с 2 до 15 тысяч увеличилось количество предприятий, получивших кредит под поручительство института развития. Данный показатель также является рекордным для Корпорации МСП. В этих компаниях работает более 230 тысяч человек. На микро‑ и малый бизнес пришлось 97% всех получателей господдержки. При этом, в 11 раз — до 10 тысяч выросла доля микропредприятий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Например, в Краснодарском крае за счет поручительств Корпорации бизнес привлек кредитов на 11,8 млрд рублей, рост в 5,5 раз, в Новосибирской области (7,6 млрд рублей, в 2,4 раза), Свердловской области (6,4 млрд рублей, в 1,5 раза), в Нижегородской области (6,3 млрд рублей, в 1,7 раз). По количеству поддержанных компаний хорошую динамику показали республика Крым, рост с 3 договоров до 489 в первом полугодии 2022 года, Красноярский край (рост почти в 8 раз — 378 договоров).

Расширить доступ к банковским кредитам и существенно увеличить количество получателей господдержки помогли «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Новый механизм по поручению Президента России Владимира Путина заработал в сентябре прошлого года в рамках нацпроекта по поддержке МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. За первые шесть месяцев 2022 года выдано 12 тысяч кредитов компаниям более чем на 100 млрд рублей для дальнейшего развития при помощи «зонтичных» поручительств.

«При помощи «зонтичных» поручительств Корпорация МСП берет на себя до 50% рисков, которые в ином случае свалились бы на предпринимателя. Это дает возможность получить кредит тем, кому банки ранее отказывали. В прошлом году за счет изменения гарантийной поддержки и запуска «зонтичных» поручительств мы поддержали более 8 тысяч предпринимателей, а это в 3,5 раза больше, чем в 20-м году. За шесть месяцев этого года мы побили рекорд всего 2021 года, оказав поддержку уже 15 тысячам предпринимателей», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В три раза увеличилось количество получателей поддержки в рамках Программы стимулирования кредитования (ПСК). Это связано, в том числе, с тем, что льготные программы кредитования после поднятия ключевой ставки до 20%, были единственно доступными для бизнеса. За первое полугодие кредиты по программе получили более 3,1 тысячи предпринимателей вместо 1 тысячи за аналогичный период годом ранее. Объем привлеченной финансовой поддержки по ПСК увеличился до 83 млрд рублей (33 млрд рублей за аналогичный период прошлого года).

«Для малого бизнеса сегодня доступны антикризисные меры поддержки. Корпорация МСП и Центробанк совместно реализуют программу стимулирования кредитования (ПСК), по новым правилам которой предприниматели могут привлечь финансирование на инвестиционные и оборотные цели, а также рефинансировать ранее полученные кредиты, — пояснил заместитель генерального директора Корпорации МСП Кирилл Коломийцев. — Ставка по ПСК теперь составляет ключевая ставка ЦБ РФ плюс 3%. На прошлой неделе она была снижена с 12,5 до 11% сразу после снижения ключевой ставки до 8%. Получить кредит по программе ПСК можно в 59 банках-партнерах».

Напомним, по программе ПСК, которая совместно реализуется Корпорацией МСП и Центробанком, бизнес вновь сможет получить кредит помимо инвестиционных на оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов. Вместе с тем в рамках программы после снижения ключевой ставки ЦБ до 8% снижена максимальная ставка по кредитам — сейчас она составляет до 11% годовых и не сможет превышать ключевую при ее изменении больше чем на 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, цель проекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.