Берлин, 3 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Мощностей для поставок газа в Европу достаточно при том, что газопровод «Северный поток — 2» не запущен. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил 3 августа в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Северный поток — 2

Канцлера спросили, насколько реалистичен вариант с запуском трубопровода «Северный поток — 2». Процесс сертификации был завершён по понятным причинам, сказал Шольц.

«Есть достаточно мощности у «Северного потока — 1». Недостатка нет», — сказал Шольц в ходе посещения производственной площадки компании Siemens Energy.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что трубопровод «Северный поток — 2» следует запустить, ведь он уже достроен.

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