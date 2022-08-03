Сеул, 3 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Сын Гём провел онлайн встречу с американским коллегой Марком Милли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского ведомства.

Usar.army.milv Флаги США и Южной Кореи

«Представители двух стран договорились о своевременном размещении в Южной Корее стратегических средств США в случае проведения Пхеньяном ядерного испытания», — говорится в пресс-релизе Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Сообщается, что стороны также договорились укрепить объединенную оборонительную позицию посредством проведения полевых учений.

Ким Сын Гём также выразил благодарность американскому коллеге за «активную» поддержку укрепления объединенной оборонительной позиции. В свою очередь, Марк Милли подтвердил приверженность США обороне Южной Кореи.