Посёлок городского типа Батагай, Якутия, 3 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Во время паводка в Верхоянском районе Якутии в реку Яна попала вода из озера Кюютээн, расположенное рядом с хвостохранилищем обогатительной фабрики N418 Батагайского ГОКа. В водоёме превышены несколько нормативов по содержанию металлов, а в самом хвостохранилище высокое содержание мышьяка и кадмия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Alania.gov.ru Хвостохранилище Мизурской обогатительной фабрики

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Вода из загрязнённого отходами хвостохранилища озера попала в реку 15 июля, когда в Верхоянском районе проходил дождевой паводок. По данным мониторинга состояния водоёма в 2019 и 2021 годах, в нём были превышены в 1,3-4,7 раза концентрации аммония, никеля, сульфатов и магния. Марганца в озере содержалось в 100 раз больше нормативов, кадмия — в 23 раза, алюминия — в 18 раз. В самом хвостохранилище в 2020 году фиксировали высокие и очень высокие уровни загрязнения мышьяком и кадмием.

В минэкологии республики констатировали нарушение природоохранного законодательства. Об этом уведомлены региональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Восточно-Сибирского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Роспотребнадзор по Якутии, подразделение МЧС, природоохранная прокуратура и управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля уровень воды в реке Яна возле посёлка Батагай достиг 973 см при критической отметке в 970 см.