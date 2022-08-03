Канберра, 3 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. «Зеленые» в Австралии будут голосовать вместе с лейбористами за принятие правительственного законопроекта о климате, который законодательно закрепит климатические цели страны. Об этом 3 августа сообщил телеканал Nine News.

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Таким образом, после решение «Зеленых» в обеих палатах австралийского парламента в Канберре сформировалось большинство.

Законопроект закрепляет обязательства Австралии по Парижскому соглашению, предусматривающие сокращение выбросов на 43% к 2030 году и полное прекращение выбросов к 2050 году. Более того, министр Австралии по вопросам изменения климата Крис Боуэн отныне будет обязан ежегодно отчитываться перед парламентом о прогрессе Австралии в достижении этих целей.

Премьер-министр страны Энтони Альбаниз уже заявил о своей «крайней уверенности» в том, что законопроект пройдет через обе палаты.