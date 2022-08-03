Казань, , 12:23 — REGNUM Ввести запрет на пропаганду трансгендерности в России необходимо на законодательном уровне. Данная мера позволит защитить население, его психическую и нравственную безопасность. С соответствующим предложением к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко обратилась уполномоченный по правам ребенка в Татарии, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Михаил Мурашко Минздрав России

По мнению детского омбудсмена, популяризация трансгендерности опасна для развития российского общества.

«Не только для детей и молодежи, которые в силу возрастных особенностей не способны критически отнестись к такой информации, но и для взрослых. И ставит под удар здоровье населения страны, демографии в целом», — цитирует RT Волынец.

Она подчеркивает, что именно семья, материнство и детство ценны тем, что обеспечивают непрерывность поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа России. Необходимо также принять меры по обеспечению психической и нравственной безопасности общества, включая запрет на популяризацию трансгендерности и трансгендерного перехода.

«Прошу вас, уважаемый Михаил Альбертович, поддержать инициативу введения законодательного запрета на пропаганду трансгендерности», — говорится в предложении.

В свою очередь Волынец выразила готовность принять участие в заседаниях рабочей группы по данной инициативе.

ИА REGNUM ранее сообщало, законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей комитет Госдумы по информполитике будет готов представить на открытое обсуждение осенью 2022 года.

Читайте также: Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ внесен в Госдуму

Читайте также: Миронов призвал Минздрав прекратить легализацию половых извращений