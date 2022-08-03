Анадырь, , 11:48 — REGNUM Туристы Чукотки отправились в арктический круиз, сообщил телеграм-канал полпредства ДФО.

Природные узоры Чукотки Олег Кугаев © ИА REGNUM

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Отдыхающие проведут выходные в Эгвекиноте —«Чукотском Сочи» — одном из красивейших мест округа. В программе тура морская прогулка и посещение достопримечательностей: арки «Полярный круг», краеведческого музея Иультинского района, живописного посёлка Эгвекинот и озера «Равкэргыгытгын».

Туры выходного дня проходят уже третье лето. В ближайших планах — тур выходного дня в село Канчалан.

Как сообщало ИА REGNUM, российский туристический форум «Путешествуй!» пройдёт в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа 2022 года. Представители туристической индустрии, блогеры и путешественники обсудят актуальные туристические тренды и проведут презентацию набирающих популярность дорог и новых маршрутов.