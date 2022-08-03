Ярославль, 3 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Ярославле ремонт на улице Волжская набережная планируется завершить раньше срока. Об этом заявил ио мэра города Илья Мотовилов после инспекции работ на набережной и улице Первомайской 3 августа.

мэрия Ярославля Работы на Первомайской в Ярославле

«Работы на Волжской набережной проходят в рамках подготовки к празднованию Дню города. Дорога здесь находилась в неудовлетворительном состоянии. Перед нами стоит задача привести объект в нормативное состояние к 20 августа. Подрядчик заверил, что уже к 15 числу ремонт будет полностью завершён», — сообщил чиновник.

Также Мотовилов рассказал и про продолжающийся ремонт улицы Первомайской. Здесь подрядчик обещает закончить все дорожные работы ко Дню города, а уже после будет проводиться модернизация светофоров и обустройство дорожных знаков и ограждений на проезжей части.