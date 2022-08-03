Москва, , 11:48 — REGNUM Нападающий Матвей Мичков капитаном стал сборной России по хоккею для игроков до 25 лет (U25). Об этом 3 августа сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Матвей Мичков (слева) в составе СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что ассистентами капитана стали защитник Владимир Грудинин и форвард Алексей Ожгихин.

Сборная U25 проведёт свой первый турнир на турнире Sochi Hockey Open. Вторым стартом станет Кубок Первого канала. Также команда в разных сыграет городах России с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).