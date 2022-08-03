Москва, 3 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Нападающий Матвей Мичков капитаном стал сборной России по хоккею для игроков до 25 лет (U25). Об этом 3 августа сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Дарья Драй ИА REGNUM Матвей Мичков (слева) в составе СКА

Отмечается, что ассистентами капитана стали защитник Владимир Грудинин и форвард Алексей Ожгихин.

Сборная U25 проведёт свой первый турнир на турнире Sochi Hockey Open. Вторым стартом станет Кубок Первого канала. Также команда в разных сыграет городах России с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).