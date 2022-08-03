Канберра, , 11:52 — REGNUM Повышение процентных ставок в Австралии может привести к тому, что еще 100 000 граждан окажутся в очереди на пособие по безработице. Об этом со ссылкой на прогнозы местных властей сообщил телеканал Nine News.

Безработица

Исполняющая обязанности генерального директора Австралийского совета социальных служб Эдвина Макдональд назвала текущую экономическую ситуацию «ужасающей».

»Мы крайне обеспокоены тем, что это будет означать для показателей безработицы, поскольку работодатели стремятся урезать свои расходы», — сказала она в эфире Nine News.

Макдональд предупредила, что если ставки в Австралии продолжат расти нынешними темпами, еще 100 000 человек могут лишиться работы в ближайшие год или два.

«А для людей с низкими доходами вообще нет никакой подушки безопасности … Для них вопрос уже не стоит — не ходить в ресторан или отказаться от доставки. Люди уже пропускают приемы пищи. Они не покупают даже основные лекарства», — добавила она.