Уфа, 3 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Депутаты государственного собрания Башкирии поддержали кандидатуру Алана Марзаева на должность заместителя премьер-министра правительства региона. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба республиканского парламента.

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Сообщается, что голосование проводилось методом опроса депутатов с закреплением их мнения в именных бюллетенях.

«Кандидатура Алана Марзаева, представленная главой Башкирии, поддержана. Ожидаем от него эффективной работы на новой должности», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания Константина Толкачева.

Отмечается, что голосование депутатов по согласованию кандидатуры вице-премьера проходит в Башкирии впервые.

«В соответствии с изменениями, внесенными в конституцию Башкирии в 2021 году, глава республики назначает вице-премьеров с согласия государственного собрания. Процедура согласования кандидатур в парламенте укрепит статус заместителей премьер-министра и будет способствовать усилению кадровой политики в республике, а также укреплению взаимодействия различных ветвей власти», — напомнил Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021—2022 годах Марзаев исполнял обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии. Исполнение обязанностей министра ЖКХ региона возложено наИрину Голованову.