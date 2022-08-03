Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM В честь 80-летия со дня премьеры блокадной симфонии Дмитрия Шостаковича в Ленинграде в Санкт-Петербурге откроется аудио-визуальная выставка «Симфония звучит». Об этом 3 августа сообщила директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Шостакович (сс) Deutsche Fotothek‎

«Близится день 9 августа, когда в нашем городе в условиях блокады произошло удивительное событие, уникальное в своём роде, потому что духовная жизнь блокадного Ленинграда до сих пор поражает сознание и умы, и души людей всего мира», — отметила Елена Лезик.

Она сопоставила по значимости премьеру блокадной симфонии Дмитрия Шостаковича с одной из ключевых военных операций. Директор музея объяснила это тем, что концерт стал демонстрацией силы духа и мужества.

«Мы не могли остаться в стороне от памятной даты, от юбилея, 80-летия со дня первого исполнения седьмой симфонии в блокадном Ленинграде и подготовили к этой дате интересный, очень яркий выставочный проект «Симфония звучит””, — заявила Лезик.

На базе музея обороны и блокады Ленинграда проходит много временных выставок. Некоторые пространства используют для создания камерных проектов — так же будет и в этот раз. Жители и гости города в 15:00 9 августа смогут посетить аудио-визуальную композицию, которая посвящена премьере, композитору и тем, кто принимал в ней участие.

Во время работы над проектом привлекли несколько музейных организаций города. Так, будет запущен автобусный маршрут с экскурсоводом, который расскажет о жизни блокадного Ленинграда. Ретро транспорт после посещения аудио-визуальной выставки доставит гостей от музея обороны до музея «А музы не молчали…». Такой маршрут будет ходить раз в неделю.

Отметим, что премьера симфонии композитора состоялась в Ленинграде 9 августа 1942 года. Её дали в Большом зале Ленинградской филармонии при полном зале.