Петропавловск-Камчатский, 3 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Регионы Дальнего Востока за полгода в шесть раз сократили долю коммерческих кредитов с 30% до 5%, сообщается в телеграм-канале Минвостокразвития.

Urosario.edu.co Долг

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Дорогие банковские кредиты заместили дешевыми бюджетными.

«Замена коммерческих кредитов бюджетными снизит затраты на обслуживание долга. Экономия будет направлена на социальные проекты, помощь населению и поддержку экономики в условиях внешних санкций. Кроме того, бюджетные кредиты — стимул для развития инфраструктуры. По бюджетному законодательству, долги могут списываться при наличии в регионе новых инвестпроектов», — прокомментировал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов.

Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Хабаровского каря за два года уменьшился на 10 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Михаил Дегтярев, пояснив, что когда приступил к руководству регионом общая цифра госдолга составляла 58 млрд рублей.