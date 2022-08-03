Берлин, 3 августа 2022, 11:46 — REGNUM Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что Россия привержена урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. Об этом он заявил в интервью изданию Stern.
По его словам, первым успехом являются договоренности о вывозе зерна с Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прокомментировал обвинения в свой адрес о слишком тесных контактах с Москвой и лично с президентом России Владимиром Путиным.
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