Берлин, 3 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что Россия привержена урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. Об этом он заявил в интервью изданию Stern.

Герхард Шредер

«Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров. Уже существовал переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например, в Стамбуле в марте», — сказал он.

По его словам, первым успехом являются договоренности о вывозе зерна с Украины.

«Возможно, постепенно получится расширить их до соглашения о прекращении огня», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прокомментировал обвинения в свой адрес о слишком тесных контактах с Москвой и лично с президентом России Владимиром Путиным.

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