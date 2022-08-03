Севастополь, , 14:14 — REGNUM Удар по штабу Черноморского флота нанесли не с территории Украины. Об этом 3 августа в интервью ИА REGNUM заявил военный обозреватель, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Матросы Черноморского флота Mil.ru

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«Судя по той картине произошедшего, здесь нет вопросов к ПВО. Это был маленький беспилотник из серии запускаемых с руки, скорее всего — коммерческий, и скорее всего запущенный с небольшого расстояния, с нескольких километров», — заявил эксперт.

Вопросы должны ставить об эффективности работ органов разведки и контрразведки, считает политолог.

«Это могла быть как заброшенная на территорию Крыма группа спецназа, так и диверсанты из группы местных жителей. Такие, к сожалению, есть, они могут подобные задачи выполнять», — заключил Крамник.

Напомним, что ранее по штабу Черноморского флота ВМФ РФ была нанесен удар с помощью БПЛА, в результате чего пострадали пять человек.