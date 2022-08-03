Кишинёв, , 11:45 — REGNUM Правительство Молдавии для помощи фермерам во время засухи введёт чрезвычайное положение в области окружающей среды. Об этом в эфире телеканала TVR Moldova 3 августа сообщил министр сельского хозяйства страны Владимир Боля.

Засуха Pushkarv

«Мы представим решение, которым делаем отступление от водного законодательства и позволяем хозяйствующим субъектам иметь гораздо более лёгкий доступ к воде из прудов», — сказал Боля.

Она также сообщил, что ведутся переговоры с минфином, чтобы приостановить вынесение штрафов за долги по налогам. Кроме того, в районах начали работать комиссии, которые оценят ущерб от засухи.

Стоит отметить, что в Молдавии этим летом началась сильная засуха. Это ставит под угрозу урожаи кукурузы, подсолнечника и свёклы. При этом пшеница успела созреть до засухи в количестве достаточном для того, чтобы обеспечить потребности страны.

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